В 2023 году российские стриминговые сервисы могут столкнуться с оттоком подписчиков

«Коммерсантъ» со ссылкой на опрос компании Б1 от декабря 2022 года рассказал, что в 2023-м российские онлайн-кинотеатры могут столкнуться с оттоком подписчиков.
Главным образом из-за того, что нового иностранного контента стало гораздо меньше. А отечественные фильмы и сериалы привлекают не всех.
25% из примерно 700 опрошенных пользователь собираются отменить подписку на стриминговые сервисы. Из них 44% хотят сделать это из-за высокой цены. Еще 32% отказываются от оплаты после завершения конкретного сериала.
При этом в 2022 году онлайн-кинотеатры не столкнулись с заметным уменьшением количества платных пользователей.
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Редактор
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