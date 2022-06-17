В 2023-м выйдет новый аниме-сериал по «Тригану»

Студия Orange, известная по аниме-сериалам Beastars («Выдающиеся звери») и Godzilla Singular Point, анонсировала Trigun Stampede — новую экранизацию манги в жанре космический вестерн «Триган».

Анонс обещает «совершенно новый актёрский состав и команду». Площадка Crunchyroll будет транслировать аниме в Японии и более чем 200 странах по всему миру.

Манга «Триган» Ясухиро Найто выходила в Японии с 1995-й по 1997-й. А в 1998-м запустили одноимённый аниме-сериал на 26 эпизодов, который после показали и в США, его даже дублировали в России. В 2010-м выпустили полнометражный фильм Trigun: Badlands Rumble, продолжавший события аниме.

Действие манги и аниме разворачивается на пустынной планете, которая антуражем напоминает футуристический Дикий Запад. В центре событий — влипающий в неприятности весельчак и пацифист Вэш Ураган. Правда, его обвиняют за разрушение целого города, а за голову назначена баснословная награда. Почти все вокруг считают Вэша кровожадным бандитом. Кроме него самого.