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    Новости

    В 2023-м выйдет новый аниме-сериал по «Тригану»

    17 июня 2022
    17.06.2022
    631
    0 минут на чтение
    В 2023-м выйдет новый аниме-сериал по «Тригану» 1

    Студия Orange, известная по аниме-сериалам Beastars («Выдающиеся звери») и Godzilla Singular Point, анонсировала Trigun Stampede — новую экранизацию манги в жанре космический вестерн «Триган».

    Анонс обещает «совершенно новый актёрский состав и команду». Площадка Crunchyroll будет транслировать аниме в Японии и более чем 200 странах по всему миру.

    Манга «Триган» Ясухиро Найто выходила в Японии с 1995-й по 1997-й. А в 1998-м запустили одноимённый аниме-сериал на 26 эпизодов, который после показали и в США, его даже дублировали в России. В 2010-м выпустили полнометражный фильм Trigun: Badlands Rumble, продолжавший события аниме.

    Действие манги и аниме разворачивается на пустынной планете, которая антуражем напоминает футуристический Дикий Запад. В центре событий — влипающий в неприятности весельчак и пацифист Вэш Ураган. Правда, его обвиняют за разрушение целого города, а за голову назначена баснословная награда. Почти все вокруг считают Вэша кровожадным бандитом. Кроме него самого.

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