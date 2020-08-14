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    Новости

    В «Агентах Щ.И.Т.» хотели показать злодея МОДОКа, но в итоге Marvel запретила его использовать

    14 августа 2020
    Кот-император
    14.08.2020
    2577
    1 минута на чтение
    В «Агентах Щ.И.Т.» хотели показать злодея МОДОКа, но в итоге Marvel запретила его использовать

    12 августа завершился финальный сезон супергеройского сериала «Агенты Щ.И.Т.», и по такому поводу создатели шоу Джед Уидон и Морисса Танчароэн дали большое интервью, в котором рассказали о сложностях при производстве. Основная проблема заключалась в том, что Marvel не давала сценаристам и продюсерам сериала возможности использовать образы, персонажей и события Киновселенной. Например, нельзя было объявлять о Гидре раньше, чем выйдет «Первый мститель: Другая война» (Captain America: Winter Soldier).

    [В 2013-м] мы стартовали сериал Marvel с пятью новыми персонажами, которых не было в комиксах. И люди сразу отреагировали «Фу, нам не нравятся эти герои». И всё, что Marvel сказала нам, это то, что мы не можем даже показать посох Локи. Зрители ждали, что в этом супергеройском сериале появятся многие знакомые элементы и имена бренда. И нам не разрешали этого сделать. И у нас был большой секрет, мы даже не могли сказать слова на букву «Г». Мы не могли сказать «Гидра». Мы не могли проспойлерить события «Другой войны», иначе бы всё испортили.

    И хотя в первом сезоне создатели шоу ещё держались за знакомых персонажей и события (например, в сериале появились Фьюри и Леди Сиф), но чем дальше, тем больше проект развивал собственные идеи, например, сюжеты с новым Призрачным гонщиком, виртуальной реальностью, путешествиями на другие планеты и во времени. В «Агентах» также мог появиться известный злодей МОДОК, но и его Marvel запретила использовать.

    У нас было множество идей — и я всё-таки скажу, меня уже не волнует, — нам даже разрешили использовать определённых персонажей. Мы начали разрабатывать сюжет про этих героев — например, МОДОКа, — и они отозвали разрешение. Так что в сериале могли быть безумные вещи, которые были выше нашего бюджета. Игрушки, с которыми мы могли играть

    МОДОК (MODOK, Mobile Organism Designed Only for Killing, Мобильный Организм Для Организации Катастроф) — необычный злодей из комиксов, жертва эксперимента, в результате которого обычный человек по имени Джордж Тарлтон стал супермозгом.

    Интересно, что ранее в сети проскакивала информация о МОДОКе в сериале «Новые воины». Увы, но шоу отменили.

    Не исключено, что злодея хочет показать Marvel Studios в своих сериалах или фильмах. Как минимум, МОДОК появится в видеоигре Marvel’s Avengers.

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    Мнение: Почему «Агенты Щ.И.Т.а» — уникальный сериал 1

    Мнение: Почему «Агенты Щ.И.Т.а» — уникальный сериал

     Юлий Ким младший |  21.08.2019

    Из-за слабой связи с MCU многие поклонники Marvel игнорируют «Агентов Щ.И.Т.а.» — и совершенно напрасно!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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