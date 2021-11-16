В Башкирии запустили экскурсии на электричке в стиле «Гарри Поттера»

Фото: BPPC_Ufa/Instagram

14 ноября в Республике Башкортостан прошла первая тематическая экскурсия на поезде (на самом деле, на электричке) в духе фильмов про Гарри Поттера.

С такой инициативой выступил местный предприниматель Анатолий Самков, а его поддержали Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан и Куйбышевской железной дороги.

Как пишут в пресс-релизе, все билеты — 124 места — раскупили заранее. Путешествие прошло по маршруту «Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак». В пути пассажиров встретили герои из вселенной «Гарри Поттера», каждому вручили волшебную палочку, письмо из Хогвартса и «чудодейственный ланч».

Следующие поездки запланированы на 21 и 28 ноября — и места на них тоже уже раскупили.

В интервью «Афише» Самков рассказал подробности тематической экскурсии. Заодно пояснил, почему не переживает насчёт авторских прав.

Мы арендуем два вагона на 128 мест. Внутри поезда организована программа, четыре пары персонажей из вселенной «Гарри Поттера» сменяют друг друга. По дороге можно также наблюдать за красотами, мы проезжаем Шиханы. Рейсы — каждое воскресенье в ноябре: прошел 14-го и еще будет 21-го и 28-го, но мест практически уже нет. У нас, кстати, поехали очень много взрослых без детей. Мы строго пускаем детей от 4 лет, потому что у нас есть Волан-де-Морт, Хагрид с большой бородой — он реально огромный и ходит на ботинках со специальной платформой, дети могут испугаться, поэтому родители, у кого дети помладше, сами поехали без них. Первые пассажиры в восторге, у них к концу поездки уже даже не хватало эмоций. С правообладателями «Гарри Поттера» не согласовывали, только с РЖД. «Гарри Поттер» — это мейнстрим, он уже существует лет 20, это как Дед Мороз; на Деда Мороза же не требуется авторское право.

А вот в декабре Самков собирается запустить новогодний «Полярный экспресс» — уже с героями русских сказок.