В «Букмейте» появился раздел с комиксами. Он будет постоянно пополняться

Сервис «Букмейт» объявил, что подписчики «Яндекс Плюса» с соответствующей опцией получили доступ к разделу с комиксами.
В нем появилось около тысячи графических произведений от российских издательств вроде Bubble Comics, «АСТ», «Эксмо», Alpaca и не только.
Так, например, вы можете почитать «Пацанов», «Гравити Фолз», «Майора Грома», «Храбрую сердцем» и другие комиксы.
При этом в библиотеке можно найти не все актуальные комиксы, издаваемые в России. В пресс-службе уточнили, что каталог будет пополняться ежемесячно — «как свежими, так и уже существующими релизами».
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«Букмейт» добавили как опцию в «Яндекс Плюс»
Дмитрий Кинский | 19.12.2022
Сервис получил новое приложение.
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Редактор
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