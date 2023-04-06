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    Новости

    В «Букмейте» появился раздел с комиксами. Он будет постоянно пополняться

    6 апреля 2023
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    06.04.2023
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    В «Букмейте» появился раздел с комиксами. Он будет постоянно пополняться

    Сервис «Букмейт» объявил, что подписчики «Яндекс Плюса» с соответствующей опцией получили доступ к разделу с комиксами.

    В нем появилось около тысячи графических произведений от российских издательств вроде Bubble Comics, «АСТ», «Эксмо», Alpaca и не только.

    Так, например, вы можете почитать «Пацанов», «Гравити Фолз», «Майора Грома», «Храбрую сердцем» и другие комиксы.

    При этом в библиотеке можно найти не все актуальные комиксы, издаваемые в России. В пресс-службе уточнили, что каталог будет пополняться ежемесячно — «как свежими, так и уже существующими релизами».

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     Дмитрий Кинский |  19.12.2022

    Сервис получил новое приложение.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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