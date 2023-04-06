В «Букмейте» появился раздел с комиксами. Он будет постоянно пополняться

Сервис «Букмейт» объявил, что подписчики «Яндекс Плюса» с соответствующей опцией получили доступ к разделу с комиксами.

В нем появилось около тысячи графических произведений от российских издательств вроде Bubble Comics, «АСТ», «Эксмо», Alpaca и не только.

Так, например, вы можете почитать «Пацанов», «Гравити Фолз», «Майора Грома», «Храбрую сердцем» и другие комиксы.

При этом в библиотеке можно найти не все актуальные комиксы, издаваемые в России. В пресс-службе уточнили, что каталог будет пополняться ежемесячно — «как свежими, так и уже существующими релизами».