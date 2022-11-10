В Чикаго воспроизвели локации из «Гарри Поттера» в трехэтажном комплексе

Warner Bros. и Original X Productions превратили трехэтажный магазин Macy’s в Чикаго в интерактивное приключение по мотивам «Гарри Поттера».
В комплексе воспроизвели Гремучую Иву, Лабиринт для Турнира Трех Волшебников, Запретный лес, учебные классы Хогвартса и Большой зал.
Также у посетителей будет возможность проверить свои навыки для квиддича, смешать зелья в котле, познакомиться с Распределяющей шляпой и не только.
Отмечается, что над проектом работала команда из 500 человек — от креативщиков до строителей.
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Редактор
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