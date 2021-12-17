В каждой серии «Книги Бобы Фетта» будут сюрпризы

Один из режиссеров и шоураннер «Книги Бобы Фетта» Роберт Родригес рассказал, что авторы сериала использовали для трейлеров только первую половину первого эпизода.

Именно поэтому многим могло показаться, что шоу про Бобу Фетта будет не таким масштабным и зрелищным, как «Мандалорец».

Мы не могли использовать вторую половину первого эпизода, потому что в ней очень много всего раскрывается. <…> Будут вещи, которых вы точно не ожидаете. Вы увидите то, во что не могли поверить. В каждой серии будут сюрпризы.

Первая серия «Книги Бобы Фетта» выйдет 29 декабря.