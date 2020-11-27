В кино покажут отреставрированную классику «Союзмультфильма»

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выпустит в кинотеатрах сборники обновленных мультфильмов студии «Союзмультфильм».
Их покажут в 26 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Воронеж, Красноярск и другие.
Реставрации подверглись «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и другие ленты.
Специалисты восстанавливали их вручную: оцифровывали пленку и очищали каждый кадр от пыли, царапин и порывов.
Так молодое поколение хотят познакомить с золотой классикой отечественной мультипликации. А люди постарше смогут по-другому взглянуть на знакомые с детства картины.
Всего будет четыре сборника:
- Первый: «Гирлянда из малышей» и «Сказка о царе Салтане»;
- Второй: «Обезьянки, вперед!» и «Двенадцать месяцев»;
- Третий: «Великое закрытие» и «Снежная королева»;
- Четвертый: «Варежка», «Топтыжка» и «Щелкунчик».
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Редактор
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