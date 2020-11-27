В кино покажут отреставрированную классику «Союзмультфильма»

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выпустит в кинотеатрах сборники обновленных мультфильмов студии «Союзмультфильм».

Их покажут в 26 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Воронеж, Красноярск и другие.

Реставрации подверглись «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и другие ленты.

Специалисты восстанавливали их вручную: оцифровывали пленку и очищали каждый кадр от пыли, царапин и порывов.

Так молодое поколение хотят познакомить с золотой классикой отечественной мультипликации. А люди постарше смогут по-другому взглянуть на знакомые с детства картины.

Всего будет четыре сборника: