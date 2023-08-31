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    В Max вышли первые два эпизода спин-оффа «Времени приключений»

    31 августа 2023
    Фото аватара
    31.08.2023
    693
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    В Max вышли первые два эпизода спин-оффа «Времени приключений»

    Сегодня в онлайн-кинотеатре Max состоялась премьера спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

    Прямо сейчас доступны первые два эпизода из десяти запланированных. Новые серии будут выходить каждую неделю по четвергам.

    Фиона живет обычной (и крайне скучной жизнью), ходит на работу, но мечтает о приключениях. И однажды она вместе со своим питомцем Кейком оказывается в фантастическом мире Ууу, чем привлекает к себе внимание могущественного врага.

    Напомним, в 2020 году в HBO Max вышло три часовых спецэпизода «Времени приключений», каждый из которых был посвящен знакомым персонажам.

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