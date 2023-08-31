В Max вышли первые два эпизода спин-оффа «Времени приключений»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Max состоялась премьера спин-оффа «Времени приключений» под названием «Фионна и Кейк».

Прямо сейчас доступны первые два эпизода из десяти запланированных. Новые серии будут выходить каждую неделю по четвергам.

Фиона живет обычной (и крайне скучной жизнью), ходит на работу, но мечтает о приключениях. И однажды она вместе со своим питомцем Кейком оказывается в фантастическом мире Ууу, чем привлекает к себе внимание могущественного врага.

Напомним, в 2020 году в HBO Max вышло три часовых спецэпизода «Времени приключений», каждый из которых был посвящен знакомым персонажам.