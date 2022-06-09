В пятом сезоне «Очень странных дел» будет скачок во времени

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Даффер в одном из интервью рассказали, что в пятом сезоне вновь произойдет скачок во времени.

В первую очередь это обусловлено тем, что молодые актеры очень быстро растут.

У нас точно будет скачок во времени. В идеале снимать четвертый и пятый сезон один за другим, но это попросту невозможно реализовать.

Также братья Даффер отметили, что все еще работают над последними двумя эпизодами четвертого сезона — настолько они получились масштабными.

Напомним, их премьера состоится на Netflix уже 1 июля.