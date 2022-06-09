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    Новости

    В пятом сезоне «Очень странных дел» будет скачок во времени

    9 июня 2022
    09.06.2022
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    0 минут на чтение
    В пятом сезоне «Очень странных дел» будет скачок во времени

    Шоураннеры «Очень странных дел» братья Даффер в одном из интервью рассказали, что в пятом сезоне вновь произойдет скачок во времени.

    В первую очередь это обусловлено тем, что молодые актеры очень быстро растут.

    У нас точно будет скачок во времени. В идеале снимать четвертый и пятый сезон один за другим, но это попросту невозможно реализовать.

    Также братья Даффер отметили, что все еще работают над последними двумя эпизодами четвертого сезона — настолько они получились масштабными.

    Напомним, их премьера состоится на Netflix уже 1 июля.

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