В Роскачестве признали Genshin Impact и Honkai Star Rail лидерами по манипулятивным механикам

Эксперты Роскачества проверили популярные мобильные проекты на наличие манипулятивных механик.
В Genshin Impact эксперты зафиксировали 18 из 28 возможных нечестных или манипулятивных приёмов.
В Honkai: Star Rail выявлено уже 20 таких механик, включая так называемые «фальшивые шансы» — ситуации, когда вероятность получить желаемый игровой предмет или персонажа кажется выше, чем она есть на самом деле
Лидером по количеству нарушений стала Vampire’s Fall: Origins — в этой игре отмечено 22 из 28 возможных скам-механик.
Игры запрещать не планируют, но разработчиков обяжут указывать использование подобных методов и раскрывать шансы выпадения предметов.
