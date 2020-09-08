Обновлено: Xbox подтвердила цену стоимости Xbox Series S и дизайн консоли. Кроме того, компания обещает вскоре поделиться и другими подробностями.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

В сети — похоже, раньше времени — появился концепт младшей версии грядущей консоли нового поколения от Microsoft. Xbox Series S будет так же, как и старшая Xbox Series X, использовать основные преимущества вроде SSD и трассировки лучей, но в ней не будет дисковода, а её производительность — меньше (рассчитана на 1080р и 60 кадров в секунду).

На утечку сперва обратили внимание в сети.

А затем издание Windows Central, специализирующееся на новостях Microsoft, опубликовало предварительные цены и дату выхода.

Xbox Series S — 299 долларов

Xbox Series X — 499 долларов

Обе версии консоли рассчитывают запустить в продажу 10 ноября — во всех странах мира, где представлена Microsoft. Приобрести консоли можно будет в рассрочку по программе Xbox All Access, которая включает в себя оплату и устройства, и подписки на сервисы Xbox. За младшую версию — 25 долларов в месяц, за старшую — 35 долларов в месяц.

Microsoft пока что не подтвердила цены.

Инсайдер Дэниел Ахмад добавляет, что в этом месяце компания проведёт презентацию, посвящённую ценам и дате выхода, где их раскроют официально. Кроме того, в рамках презентации больше расскажут о нововведениях в сервисах.