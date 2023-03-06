В сети появился отмененный мультфильм «Скуби-Ду! И Крипто тоже!»

В сеть внезапно утек неанонсированный анимационный фильм «Скуби-Ду! И Крипто тоже!» (или Scooby-Doo! And Krypto, Too! в оригинале).
По сюжету кроссовера главные герои объединяются с суперпсом Крипто и Легионом супергероев.
Проект закончили еще два года назад, а выпустить планировали в 2021 году — тогда же о нем появились слухи от инсайдеров.
Но в конечном итоге его премьеру отложили до 2022-го, а далее, скорее всего, отменили, чтобы списать долги Warner Bros.
Ранее компания поставила крест на еще трех мультфильмах во франшизе, среди которых сиквел «Скуби-Ду!» 2020 года, Scooby Doo and The Haunted High Rise и Scooby-Doo! and the Mystery Pups.
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