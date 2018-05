Чего только не найдёшь в твиттере! Если повезёт, то натолкнёшься на интересный флэшмоб или подборку впечатлений, а если нет, то непременно окажешься в центре скандала. На этот раз нам улыбнулась удача — пользователи твиттера обратили внимание на любопытный тред геймдизайнера Дэвида Амадора, который поделился подборкой интересных киноляпов и примечательных фактов из разных фильмов.

В «Матрице» режиссёры не могли скрыть камеры в отражении дверных ручек, поэтому пришлось их маскировать под продолжение галстука Морфеуса.

В фильме «Немыслимое» 2010 года есть сцена, в которой ядерную бомбу обезвреживают в Excel, попросту набирая случайные символы!

В третьей части «Истории игрушек» Сид возвращается в образе мусорщика.

В «Обители зла» 2002 года финальную сцену создали при помощи «копипаста». Фрагмент улицы скопировали, развернули и поставили чуть дальше. Обратите внимание на пожарные машины.

Зазу в мультфильме «Король лев» (1994) говорит Шраму, что хотел бы сделать из него коврик. В «Геркулесе» (1997) можно увидеть, что Геркулес через плечо швыряет шкуру, которая в точности напоминает Шрама.

В «Парке Юрского периода» в знаменитой сцене со стаканом воды Стивен Спилберг хотел добиться идеальных концентрических кругов. Для этого они разместили гитарную струну через машину, и во время съёмок кто-то лежал снизу и дёргал её.

В «Бойцовском клубе» Дэвид Финчер практически в каждой сцене показал чашку кофе. Обычно это был стаканчик из «Старбакса».

В дилогии «Джон Уик» есть два эпизода, в которых Джон заходит в «Континенталь» под одним и тем же ракурсом. Они снимали эти моменты с интервалом в три года, но в фильме проходит несколько дней. Посмотрите на автомобили, которые расположены точно так же. Привлекает внимание к деталям композиции, не так ли?

Первая часть «Назад в будущее» предвосхищает сцену с Доком Брауном на часах. В течение первой минуты фильма можно увидеть фотографию, на которой изображён этот момент.

Во «Властелине колец» хоббиты показаны маленькими в том числе за счёт практических эффектов. Например, для сцены, где Гендальф и Фродо едут в тележке, была создана специальная конструкция, чтобы под определённым ракурсом Фродо казался меньше.

В «Терминаторе 2» были сцены с практическими эффектами, в которых сильно помогала сестра-близнец Линды Хэмилтон. Когда Сара стригла волосы Т-800, то в этой сцене на переднем плане была голова-муляж, в то время как настоящий Шварценеггер был напротив, играя отражения. Сестра-близнец сыграла отражение героини Линды.

В «Пробуждении Силы» вот эта сцена с хлебом — на самом деле практический эффект, который команда придумывала три месяца. Они сделали надувной хлеб, который наполнялся жидкостью, а затем его медленно раздували, выкачивая жидкость вакуумными насосами.

Знаменитые открывающие титры в классической трилогии были сняты при помощи камеры, которая на самом деле пролетала над титрами. Это была сложная и затратная работа, причём для каждого языка снимался свой вариант.

Делать компьютерный 3D-эффект для «Побега из Нью-Йорка» было безумно дорого, и тогда Джеймс Кэмерон — один из участников команды по спецэффектам — предложил применить отражающую ленту к матово-чёрной модели города. Её осветили ультрафиолетом, а камера просто над ней пролетела.

«Трон» 1982 года снимался чёрно-белым — всё было выполнено при помощи чёрного фона с белыми лентами, которые позже были раскрашены вручную. Только вообразите себе этот труд! В этом видео можно увидеть, как заставляют светиться белый костюм с чёрными маркерами.

В «2001: Космическая одиссея» летающая ручка была создана так: ручку прикрепили прозрачными лентами в гигантскому стеклу и её просто двигали по кругу. Камера была сфокусирована на центре, так что вы не видели края стекла.

Один из фильмов, который меня сильно удивил в плане CGI — это «Логан» 2017-го. Но только потому, что он был очень хорошо смешан с обычными съёмками.

Не только Том Круз и Киану Ривз любят выполнять трюки сами. Хлоя Грейс Морец начала делать трюки с тех пор, как ей исполнилось 8.

