    3
    Новости

    В возрасте 72 лет скончался Майкл Ривз — писатель и сценарист

    23 марта 2023
    Avatar photo
    23.03.2023
    30
    0 минут на чтение
    В возрасте 72 лет скончался Майкл Ривз

    Печальные новости.

    На 73-м году жизни от болезни Паркинсона скончался писатель и сценарист мультсериалов Майкл Ривз. Если вы не слышали его имя ранее, то наверняка знакомы с эпизодами по его сценариям.

    Прежде всего, он был сценаристом-редактором (отвечал за развитие сюжета) Batman: The Animated Series и «Гаргулий». Позже Ривз работал и над другими проектами про Тёмного рыцаря, включая «Маску Фантазма». Впрочем, если вы пропустили его историю про Бэтмена, то наверняка могли застать эпизоды других мультсериалов: «Человек-паук и его удивительные друзья», «Драконы и подземелья», «Настоящие охотники за привидениями», «Хи-Мэн и Повелители вселенной» и «Черепашки-ниндзя». Вдобавок Ривз писал сценарии и для «Сумеречной зоны» и «Звёздного пути: Следующее поколение»

    Поклонникам «Звездных войн» Ривз  известен в качестве автора книг старого канона. Среди них: трилогия «Ночи Корусанта», дилогия «Медстар», а также одиночные романы «Дарт Мол. Темный мститель», «Звезда смерти», «Закулисные игры», «Последний джедай». «Звезда смерти» впервые выйдет на русском языке в конце марта — её Ривз написал в соавторстве со Стивом Перри.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Обсуждаем кино за 2022 год в 72-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    73419
    Обсуждаем кино за 2022 год в 72-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Разбираем, обсуждаем, советуем лучшие фильмы прошлого года… и даже самую малость морбим.

    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel  2
    0
    48960
    «Экстраординарная»: как британская комедия про суперсилы уделала Marvel 

    Ирландская сценаристка с ноги ворвалась в супергеройский жанр и не оставила шанса коллегам на Disney+. 

    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls 2
    0
    111699
    Обзор Wo Long: Fallen Dynasty — Крадущийся Nioh, затаившийся Dark Souls

    В этой игре есть ядовитые болота!

    Марта Уэллс «Телеметрия беглецов». Кибернетический Шерлок Холмс
    0
    172702
    Марта Уэллс «Телеметрия беглецов». Кибернетический Шерлок Холмс

    Расследование убийства в глубинах космоса.

    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда
    0
    211898
    Читаем книгу «Орбита смерти» — фантастический триллер от астронавта Криса Хэдфилда

    Эпизод, в котором члены миссии «Аполлон-18» узнают, что во время полета их ждут совсем не те задачи, на которые они изначально рассчитывали.

    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему 14
    0
    268335
    «Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему

    Рейтинг получился немного предсказуемым, зато честным.

    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5
    0
    319988
    Сериал The Last of Us: драма, а не парк аттракционов

    Сериал хороший, но мемасиков не будет

    Мир фантастики №232 (март 2023) 2
    0
    443978
    Мир фантастики №232 (март 2023)

    Номер памяти Александра Ремизова.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить