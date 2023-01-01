В возрасте 72 лет скончался Майкл Ривз

Печальные новости.

На 73-м году жизни от болезни Паркинсона скончался писатель и сценарист мультсериалов Майкл Ривз. Если вы не слышали его имя ранее, то наверняка знакомы с эпизодами по его сценариям.

Прежде всего, он был сценаристом-редактором (отвечал за развитие сюжета) Batman: The Animated Series и «Гаргулий». Позже Ривз работал и над другими проектами про Тёмного рыцаря, включая «Маску Фантазма». Впрочем, если вы пропустили его историю про Бэтмена, то наверняка могли застать эпизоды других мультсериалов: «Человек-паук и его удивительные друзья», «Драконы и подземелья», «Настоящие охотники за привидениями», «Хи-Мэн и Повелители вселенной» и «Черепашки-ниндзя». Вдобавок Ривз писал сценарии и для «Сумеречной зоны» и «Звёздного пути: Следующее поколение»

Поклонникам «Звездных войн» Ривз известен в качестве автора книг старого канона. Среди них: трилогия «Ночи Корусанта», дилогия «Медстар», а также одиночные романы «Дарт Мол. Темный мститель», «Звезда смерти», «Закулисные игры», «Последний джедай». «Звезда смерти» впервые выйдет на русском языке в конце марта — её Ривз написал в соавторстве со Стивом Перри.