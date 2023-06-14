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    Новости

    В возрасте 93 лет умер художник Marvel Джон Ромита-старший

    14 июня 2023
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    14.06.2023
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    В возрасте 93 лет умер художник Marvel Джон Ромита-старший

    Печальные новости.

    Художник комиксов Джон Ромита-старший умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил его сын, которого подписывают как Джон Ромита-младший, тоже работающий художником комиксов.

    Мой отец мирно ушёл сегодня во сне. Он — легенда в мире искусства, и для меня было честью идти по его стопам. Можете опубликовать свои мысли и соболезнования в знак уважения под этой записью. Он был величайшим человеком, которого я когда-либо встречал.

    Ромита-старший в 1966-м заменил художника Стива Дитко на посту художника серии Amazing Spider-Man. Он стал соавтором многих известных персонажей в комиксах про Паука вроде Мэри Джейн, Кингпина, Носорога и других. Позже Ромита занял должность арт-директора Marvel и занимался дизайном других героев. В частности, он курировал создание Росомахи, Карателя и Новы. Позднее он отошёл от дел, занявшись только обложками и специальными выпусками.

    Примеры работ

    Больше можно найти в материале на сайте издательства.

    В возрасте 93 лет умер художник Marvel Джон Ромита-старший 4 В возрасте 93 лет умер художник Marvel Джон Ромита-старший 5 В возрасте 93 лет умер художник Marvel Джон Ромита-старший 6
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