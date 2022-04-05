В Warhammer 40,000 вернутся скваты — «космические гномы». Некогда их уничтожили тираниды

На первое апреля Games Workshop опубликовала анонс с якобы появлением скватов — их ещё называют «космическими гномами».

Во времена первой редакции этот народ был во вселенной Warhammer 40,000, но позднее создатели объявили, что миры скватов пожрал флот-улей тиранидов.

Скваты генетические ближе всего к людям, это коренастые и низкорослые гуманоиды. У них напряжённые отношения с Империумом, но в итоге, ради выживания, отдалённые крепости присягнули Императору. Миниатюр и стороны в игре не было, но в 2018-м для Necromunda: Underhive GW выпустила миниатюру сквата.

На следующий день компания объявила, что первоапрельская шутка была никакой не шуткой — и наборы «космических гномов» действительно появятся в продаже до конца 2022-го.