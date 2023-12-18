«Ван-Пис» еще не закончился, а ремейк аниме-сериала уже в работе

В рамках Jump Festa 2024 объявили, что Wit Studio вместе с Netflix займется ремейком аниме-сериала по «Ван-Пису».

Компания наиболее известна по первым сезонам «Атаки титанов», «Семье шпиона» и «Саге о Винланде».

Что касается творческой команды, то она еще не сформирована. Других подробностей о проекте тоже нет.

При этом оригинальный аниме-сериал от Toei Animation, который насчитывает уже 1088 эпизодов, еще не закончился.

То же самое касается манги Эйитиро Оды. Тот в 2020 году говорил, что закончит историю в ближайшие 4-5 лет.