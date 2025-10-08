«Ван Пис»: гигантский кит и Крокус на кадрах из 2 сезона

Издание Entertainment Weekly опубликовало
кадры из второго сезона сериала «Ван Пис
», «живого» ремейка одноимённого аниме. На них юный пират Манки Д. Луффи и его команда встречают двух друзей: гигантского кита Лабуна
и старого доктора Крокуса
, которого играет Клайв Расселл (Бринден Талли из «Игры престолов»).
Лабун не компьютерный персонаж: его реально построили на съёмочной площадке. Его основой стал корпус судна, которое использовали как декорацию в первом сезоне. Внутри бутафорского кита даже есть помещение, где съёмочная группа пряталась во время дождя.
Премьера второго сезона ожидается в 2026 году.