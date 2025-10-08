«Ван Пис»: гигантский кит и Крокус на кадрах из 2 сезона





Премьера второго сезона ожидается в 2026 году.

Лабун не компьютерный персонаж: его реально построили на съёмочной площадке. Его основой стал корпус судна, которое использовали как декорацию в первом сезоне. Внутри бутафорского кита даже есть помещение, где съёмочная группа пряталась во время дождя.