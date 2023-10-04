Видео: презентация настольной королевской битвы «Неон»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик-отчет с презентации настольной королевской битвы в сеттинге киберпанка «Неон».

В рамках мероприятия журналисты и блогеры смогли опробовать игру и пообщаться с ее авторами.

«Неон» сделали Игорь Склюев и Екатерина Горн, которые вдохновлялись видеоиграми и попытались воспроизвести знакомые механики в настольном формате.