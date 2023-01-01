Видео: весенний дайджест настольных игр Hobby World

Наши коллеги из Hobby World поделились дайджестом новостей настольных игр за весну. Как всегда, рассказали кратко обо всём, чтобы подобрать себе развлечение по душе.
В выпуске:
- Предвидение
- Голоса в голове
- Эверделл: Жемчужный ручей делюкс и Эверделл: Острые хребты делюкс
- Врата в Поднебесную
- Исторический детектив: Смерть на балу.
- Детективные хроники. Казино «Мрачный жнец»
- Космический контакт: Космический конфликт
- Замес: Мишки, бабки, рок-н-ролл и Замес: Титаны
- Мир фантастики. Спецвыпуск Страшная фантастика
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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