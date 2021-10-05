Вильям Шетнер из «Звёздного пути» летит в космос: подробности

Ещё в конце сентября стало известно, что актёр Вильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в «Звёздном пути», полетит в космос на частном корабле New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей владельцу Amazon Джеффу Безосу. Теперь же стали известны все подробности предстоящего полёта.

Во-первых, напарницей Шетнера станет Одри Пауэрс — руководительница полётов в Blue Origin. Прежде она много лет работала диспетчером в NASA, управляя полётами, но сама в космос полетит впервые.

Во-вторых, объявлены дата, время и место запуска. New Shepard стартует 12 октября с частного космодрома в западном Техасе в 8:30 по местному времени (это 16:30 по Москве). Трансляция запуска начнётся за полтора часа до старта на сайте BlueOrigin.com.

Полёт планируется суборбитальный — как и предыдущий полёт New Shepard, в котором участвовал сам Безос. Корабль поднимется над линией Кармана — 100 километров, условной границей космоса — и 4 минуты пассажиры будут находиться в невесомости. Всего полёт продлится 15 минут.

В одном отношении полёт станет рекордным: возраст астронавта. Шетнеру уже исполнилось 90 лет, и он станет старейшим из людей в космосе.