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    Новости

    Вильям Шетнер из «Звёздного пути» летит в космос: подробности

    5 октября 2021
    05.10.2021
    399
    0 минут на чтение
    Вильям Шетнер из «Звёздного пути» летит в космос: подробности

    Ещё в конце сентября стало известно, что актёр Вильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в «Звёздном пути», полетит в космос на частном корабле New Shepard компании Blue Origin, принадлежащей владельцу Amazon Джеффу Безосу. Теперь же стали известны все подробности предстоящего полёта.

    Во-первых, напарницей Шетнера станет Одри Пауэрс — руководительница полётов в Blue Origin. Прежде она много лет работала диспетчером в NASA, управляя полётами, но сама в космос полетит впервые.

    Во-вторых, объявлены дата, время и место запуска. New Shepard стартует 12 октября с частного космодрома в западном Техасе в 8:30 по местному времени (это 16:30 по Москве). Трансляция запуска начнётся за полтора часа до старта на сайте  BlueOrigin.com.

    Полёт планируется суборбитальный — как и предыдущий полёт New Shepard, в котором участвовал сам Безос. Корабль поднимется над линией Кармана — 100 километров, условной границей космоса — и 4 минуты пассажиры будут находиться в невесомости. Всего полёт продлится 15 минут.

    В одном отношении полёт станет рекордным: возраст астронавта. Шетнеру уже исполнилось 90 лет, и он станет старейшим из людей в космосе.

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