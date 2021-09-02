Владелец «Азбуки» продал основную долю президенту «Эксмо-АСТ»

Владелец 51% акций издательства «Азбука-Аттикус» и 100% крупнейшей книжной типографии «Парето-Принт» бизнесмен Александр Мамут продал свои активы президенту и основному акционеру «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову.

«Азбука» — третье по величине издательство, её опережали только «Эксмо-АСТ» и группа компаний «Просвещение». По данным «Коммерсанта», доля только в издательстве обошлась Олегу Новикову в несколько миллиардов рублей (сумма может доходит до десяти миллиардов). Участники рынка считают, что сделка означает монополизацию в сегменте коммерческой литературы. Источники «Коммерсанта» отмечают, что сделку закрыли ещё в начале августа, а слухи о покупки ходили ещё с прошлого года.

«Азбука-Аттикус» принадлежит кипрской компании Hachette-Atticus Publishing Ltd. Ранее Александр Мамут говорил, что контролирует 51% издательства, остальное принадлежат французской группе Lagardere Publishing. После сделки, пишет «Коммерсант», оставшаяся доля не изменилась.

Пока что представители издательства говорят, что будут работать в прошлом режиме.