«Война грядет» — трейлер мультсериала «Могучая девятка» по кампании Critical Role

Дмитрий Кинский
9 октября 19:06
Amazon Prime Video опубликовала трейлер анимационного сериала «Могучая девятка» (или The Mighty Nein в оригинале).
Действие шоу развернется во вселенной «Легенды о Vox Machina», которую недавно продлили на пятый сезон.
В основу «Могучей девятки» ляжет одноименная стрим-кампания команды Critical Role, которая выходила с 2018 по 2021 год.
Премьера состоится 19 ноября.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

