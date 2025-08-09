Вокалист DragonForce озвучил аниме Dandadan — его песня управляет духами

Кроссовер, который мы заслужили: Марк Хадсон, вокалист пауэр-металлической группы DragonForce, озвучил персонажа в английском дубляже аниме Dandadan, записав для него песню. Партию гитары исполнил Марти Фридман, бывший гитарист группы Megadeth. Автор песни — Кэнсукэ Усио, композитор, писавший для аниме «Человек-бензопила» и «Космический Денди».
Они играют вымышленную рок-группу HAYASii (вопреки манге, где группа называлась Brave Force). Их музыка которой мистическим образом влияет на духов мёртвых. Песня, на которую выпустили клип-отрывок, привлекает внимание духов, а другая, защитная — создаёт барьер против них.
Что объединяет духов, инопланетян и прочие сверхъестественные вещи? Главное аниме осеннего сезона (а то и всего года!) со странным названием «Дандадан».
Рассказываем, откуда взялся этот хайповый сёнэн «Дандадана» — и про что он вообще.
