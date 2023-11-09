Возвращайтесь на работу! Забастовка Гильдии актеров завершилась

В среду переговорный комитет Гильдии актеров США достиг предварительного соглашения с представителями AMPTP. В пятницу сделку еще предстоит одобрить членам правления профсоюза, но забастовка официально завершилась в четверг в полночь по тихоокеанскому времени.

Точные детали нового трехлетнего соглашения еще неизвестны, но представители Гильдии уже успели заявить, что переговорщики добились большего по сравнению с двумя другими профсоюзами повышения минимального оклада (и самого большого за последние 40 лет), увеличения отчислений в пенсионный и страховой фонды, повышения компенсаций для актеров массовки, бонуса за участие в проектах для стримингов и регулирования правил использования ИИ.

Текущая забастовка Гильдии актёров продлилась 118 дней, это самая длинная забастовка в истории SAG-AFTRA. Больше бастовали только коммерческие актеры — их противостояние с Американской ассоциацией рекламных агентств в 2000 году завершилось спустя 182 дня. Ожидается, что уже в ближайшее время возобновятся съёмки таких проектов как «Дэдпул 3», «Гладиатор 2», «Битлджус 2» и «Веном 3».