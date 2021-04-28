Вселенную «Мира Тьмы» начнут развивать в виде фильмов и сериалов

Отличные новости, сородичи!

Издательство Paradox Interactive (владеет правами на франшизу) объявило о сделке с производственной компанией Hivemind (работали над сериалами «Пространство» и приквел «Ведьмака») для создания фильмов и сериалов по вселенной «Мира Тьмы». Сотрудничество возглавят продюсеры Эрик Хейссерер («Тень и кость», «Прибытие») и Кристин Бойлан («Каратель»).

Пока что никаких конкретных планов стороны не озвучили. И за какую линейку возьмутся первой, тоже не сказали.

«Мир Тьмы» — франшиза, стартовавшая в 1991 году с настольными ролевыми играми. Он объединяет линейки, посвящённые разным сверхъестественным существам: вампирам, оборотням, магам, людям и даже мумиям. За 30 лет по ней вышли сотни материалов для ролевых игр, комиксы, видеоигры, карточные и настольные игры и даже сериал Kindred: The Embraced.