Второй сезон «Локи» стартовал на 39% хуже первого

По данным аналитической фирмы Nielsen, за первые три дня второй сезон «Локи» в сумме посмотрели 446 миллионов минут в США.

Это на 39% меньше, чем сериал собрал минут просмотра на старте первого сезона, тогда было 731 миллиона.

В начале октября сама Disney объявила, что за 3 дня второй сезон шоу посмотрели 10,9 млн раз по всему миру.

Таким образом «Локи» стал второй по популярности премьерой в Disney+, уступая первенство «Мандалорцу».

10,9 млн просмотров эквивалентны 512 млн минут просмотров. В то же время указанные Nielsen 446 млн минут включают в том числе шесть эпизодов первого сезона.