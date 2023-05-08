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    Второй трейлер «Оппенгеймера»

    8 мая 2023
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    08.05.2023
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    Universal опубликовала второй трейлер «Оппенгеймера» — одного из самых ожидаемых фантастических фильмов года.

    Картину поставил Кристофер Нолан, а главную роль — учёного Роберта Оппенгеймера — сыграл Киллиан Мерфи. Также в актерском составе картины числятся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и другие звезды. Некоторых героев, которых они играют, можно заметить и в свежем трейлере.

    Фильм выйдет на больших экранах 21 июля 2023 года.

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