Universal опубликовала второй трейлер «Оппенгеймера» — одного из самых ожидаемых фантастических фильмов года.

Картину поставил Кристофер Нолан, а главную роль — учёного Роберта Оппенгеймера — сыграл Киллиан Мерфи. Также в актерском составе картины числятся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и другие звезды. Некоторых героев, которых они играют, можно заметить и в свежем трейлере.

Фильм выйдет на больших экранах 21 июля 2023 года.