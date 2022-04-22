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    Новости

    Второй трейлер сериала «Жена путешественника во времени» от Стивена Моффата

    22 апреля 2022
    22.04.2022
    732
    0 минут на чтение

    А вот и второй трейлер фантастической мелодрамы «Жена путешественника во времени» по одноимённому роману Одри Ниффенеггер. Сериалом занимался знатный специалист по путешествиям во времени Стивен Моффат («Доктор Кто», «Шерлок», «Дракула»).

    Сериал, как и роман, рассказывает любовную историю Клэр и Генри, полную трагизма и комичности. Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени, поэтому он то и дело непредсказуемо исчезает и появляется в стрессовые и особо волнительные эпизоды. Из-за этого Генри удаётся познакомиться с Клэр в самые разные её периоды жизни.

    Книга вышла в 2003 году, а в 2009-м свет увидел фильм Роберта Швентке с Рейчел Макадамс и Эриком Баной.

    В сериале главные роли исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли. Премьера 15 мая.

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