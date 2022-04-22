Второй трейлер сериала «Жена путешественника во времени» от Стивена Моффата

А вот и второй трейлер фантастической мелодрамы «Жена путешественника во времени» по одноимённому роману Одри Ниффенеггер. Сериалом занимался знатный специалист по путешествиям во времени Стивен Моффат («Доктор Кто», «Шерлок», «Дракула»).

Сериал, как и роман, рассказывает любовную историю Клэр и Генри, полную трагизма и комичности. Генри страдает редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени, поэтому он то и дело непредсказуемо исчезает и появляется в стрессовые и особо волнительные эпизоды. Из-за этого Генри удаётся познакомиться с Клэр в самые разные её периоды жизни.

Книга вышла в 2003 году, а в 2009-м свет увидел фильм Роберта Швентке с Рейчел Макадамс и Эриком Баной.

В сериале главные роли исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли. Премьера 15 мая.