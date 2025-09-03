КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
Новости

«Вы готовы?» — трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя: Храм из костей»

Дмитрий Кинский
3 сентября 15:37
119
1 минута на чтение
Sony представила дебютный трейлер сиквела зомби-хоррора «28 лет спустя» с подзаголовком «Храм из костей».
Главные роли вновь исполнят Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Также к актерскому составу присоединились Элфи Уильямс, Эмма Лейрд, Роберт Родс и не только.
За постановку отвечает Ниа ДаКоста, снявшая «Капитана Марвел 2», а сценарий написал сам Алекс Гарленд.
Напомним, лента «28 лет спустя» собрала 150 миллионов долларов в прокате и получила положительные отзывы от зрителей и критиков.
Премьера фильма состоится 16 января 2026 года.

Читайте также

«28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте

Константин Буянов

30.06.2025

7883

Дэнни Бойл и Алекс Гарленд вернулись в мир быстрых зомби.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Добротный хоррор — первые оценки Cronos: The New Dawn

Новости

Кто играет Майю Глумову в сериале по Стругацким
Юлия Снигирь ранее сыграла Раду из «Обитаемого острова».

Новости

Как выглядит спектакль «Пехотная баллада» по Терри Пратчетту
Фото с премьеры в Шотландии.

Новости

Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет книги, написав рассказ. Запрет сняли!
Маргарет Этвуд обрушилась на правительство с помощью соцсетей.

Новости

Первый трейлер «Марвел Зомби»

Новости

Paramount снимет фильм по Call of Duty

Новости

Первые кадры фильма «28 лет спустя: Храм из костей»
Премьера 16 января.

Новости

Кейпоп-группы EVERGLOW и 8TURN стали хедлайнерами «Фандом Феста ВКонтакте»

Новости

В киноадаптации «Долгой прогулки» изменили одно правило лора по просьбе Стивена Кинга
Автор также попросил сохранить уровень жестокости из книги.

Новости

«A Sinistra»: о чём новая книга Виктора Пелевина
А также дата выхода и обложка.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты