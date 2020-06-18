Выход Cyberpunk 2077 отложили до 19 ноября

CD Projekt RED неожиданно объявила, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Изначально релиз был запланирован на 17 сентября.

В качестве причины называют трудности разработки на фоне пандемии.

Студия подчеркнула, что игра выйдет тогда, когда она будет готова. Работа над контентом (геймплей, задания, кат-сцены) уже завершена, осталось только исправить баги и сбалансировать механики.

Огромный мир означает, что в нем есть много вещей, которые нужно отполировать. Именно на это мы потратим дополнительное время.

Разработчики подчеркнули, что на этой неделе журналисты смогут поиграть в «Киберпанк 2077». Своими впечатлениями они поделятся 25 июня. Тогда же CD Projekt RED поделится свежим геймплеем.