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    Новости

    Выход Cyberpunk 2077 отложили до 19 ноября

    18 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    18.06.2020
    829
    1 минут на чтение
    Выход Cyberpunk 2077 отложили до 19 ноября 2

    CD Projekt RED неожиданно объявила, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Изначально релиз был запланирован на 17 сентября.

    В качестве причины называют трудности разработки на фоне пандемии.

    Студия подчеркнула, что игра выйдет тогда, когда она будет готова. Работа над контентом (геймплей, задания, кат-сцены) уже завершена, осталось только исправить баги и сбалансировать механики.

    Огромный мир означает, что в нем есть много вещей, которые нужно отполировать. Именно на это мы потратим дополнительное время.

    Разработчики подчеркнули, что на этой неделе журналисты смогут поиграть в «Киберпанк 2077». Своими впечатлениями они поделятся 25 июня. Тогда же CD Projekt RED поделится свежим геймплеем.

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     Дмитрий Кинский |  08.06.2020 |  16 259

    И другие подробности об игре.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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