Вышел трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны» Роланда Эммериха

В сети появился тизер-трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны» Роланда Эммериха, известного по «Дню независимости» и «Годзилле» 1998 года.

По сюжету таинственная сила сбивает Луну с орбиты, в результате чего спутник летит прямо на Землю. До столкновения остается несколько недель, а мир оказывается на грани уничтожения. У руководителя НАСА и бывшего астронавта Джо Фаулер есть идея, как избежать катастрофы, но лишь немногие ей верят.

Главных героев сыграли Холли Берри («Женщина-кошка»), Патрик Уилсон («Заклятие») и Джон Брэдли («Игра престолов»).

Премьера состоится 3 февраля 2022 года.