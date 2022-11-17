«Я Эмбер»: первый тизер Elemental, следующего мультфильма Pixar

Pixar выпустила тизер своего следующего полнометражного мультфильма. По всей видимости, эта картина будет отвечать на вопрос «Что, если бы у стихий были чувства?»

Тизер показывает главных героев: элементаля огня по имени Эмбер и элементаля воды по имени Уэйд. А заодно знакомит зрителей с городом, где живут эти элементали. Всё это напоминает «Зверополис», только теперь населяют мир элементали.

Постер

Выпустить картину собираются в июне 2023-го.