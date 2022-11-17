«Я Эмбер»: первый тизер Elemental, следующего мультфильма Pixar

Pixar выпустила тизер своего следующего полнометражного мультфильма. По всей видимости, эта картина будет отвечать на вопрос «Что, если бы у стихий были чувства?»
Тизер показывает главных героев: элементаля огня по имени Эмбер и элементаля воды по имени Уэйд. А заодно знакомит зрителей с городом, где живут эти элементали. Всё это напоминает «Зверополис», только теперь населяют мир элементали.
Постер
Выпустить картину собираются в июне 2023-го.
Читайте также
«Русалочка», «Головоломка 2», «Король Лев: Муфаса» и мультики Pixar: киноанонсы на D23 Expo
Кот-император | 10.09.2022
Как вам история мальчика, который вступил в первый контакт с пришельцами? А любовная история между элементами Огня и Воды? А ждёте приквел «Короля Льва»?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Новая надежда умирает последнейПринцесса Лея не знала, кто оказался на борту спасательной капсулы...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.