Зак Снайдер хотел бы снять «Звездные войны»

Зак Снайдер в интервью IndieWire рассказал, что боялся реакции Warner Bros., когда он публично поддержал фанатов, требующих выпустить режиссерскую версию «Лиги справедливости».

Постановщик не исключал, что компания может подать на него в суд.

Больше всего я волновался, что WB подаст на меня в суд. Сделает что-нибудь, чтобы заставить меня замолчать.

Что касается токсичности сторонников «Снайдерката», то режиссер напомнил о случае, когда они собрали 750 тысяч долларов на предотвращение самоубийств и повышение осведомленности о психическом здоровье.

Также Зак признался, что ему гораздо проще работать над собственными франшизами с полным творческим контролем и без вмешательства студии.

Урок, который я усвоил, заключается в том, что мне, как режиссеру, намного проще создать мир, а потом уже показать его вам. Это не то же самое, что вставить свою шестеренку в уже готовый механизм. Я бы хотел снять «Звездные войны», я много о них знаю, но не уверен, что пережил бы этот процесс.

Ближайший фильм Снайдера — «Армия мертвецов», которая выйдет 21 мая на Netflix. Также уже в работе его спин-оффы.