Зак Снайдер считает, что новая «Лига Справедливости» получит рейтинг R. Он настаивает на выходе картины в кинотеатрах

Режиссёр Зак Снайдер в небольшом интервью Entertainment Weekly рассказал несколько подробностей о его грядущей версии «Лиги Справедливости».

Он предполагает, что картина получит взрослый рейтинг R.

Вот немного деталей, которых никто не знает. Фильм получается безумным и настолько эпическим, что наверняка он получит рейтинг R. Думаю, ему присвоят R. У нас ещё нет решения MPAA (Американской киноассоциации, которая устанавливает рейтинг — прим. МирФ), но это моя интуиция.

Постановщик рассказал, что дело в нескольких отснятых им сценах. В одной из них Бэтмен разок матерится (хотя по правилам киноассоциации одно слово fuck вполне допустимо для младшего рейтинга). Киборг, не слишком довольный жизнью, резко о ней высказывается, когда встречает Лигу Справедливости. А Степпенволф просто разрубает людей пополам.

Что ещё интереснее, Снайдер настаивает, чтобы его версия «Лиги» вышла в кинотеатрах. Решение ещё не принято, и WB не комментирует идею режиссёра. И это при этом, что WarnerMedia как раз наоборот, старается перенести свои релизы на HBO Max.