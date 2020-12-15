    3
    Новости

    Зак Снайдер считает, что новая «Лига Справедливости» получит рейтинг R. Он настаивает на выходе картины в кинотеатрах

    15 декабря 2020
    Кот-император
    15.12.2020
    505
    1 минута на чтение
    Зак Снайдер считает, что новая «Лига Справедливости» получит рейтинг R. Он настаивает на выходе картины в кинотеатрах

    Режиссёр Зак Снайдер в небольшом интервью Entertainment Weekly рассказал несколько подробностей о его грядущей версии «Лиги Справедливости».

    Он предполагает, что картина получит взрослый рейтинг R.

    Вот немного деталей, которых никто не знает. Фильм получается безумным и настолько эпическим, что наверняка он получит рейтинг R. Думаю, ему присвоят R. У нас ещё нет решения MPAA (Американской киноассоциации, которая устанавливает рейтинг — прим. МирФ), но это моя интуиция.

    Зак Снайдер, режиссёр 

    Постановщик рассказал, что дело в нескольких отснятых им сценах. В одной из них Бэтмен разок матерится (хотя по правилам киноассоциации одно слово fuck вполне допустимо для младшего рейтинга). Киборг, не слишком довольный жизнью, резко о ней высказывается, когда встречает Лигу Справедливости. А Степпенволф просто разрубает людей пополам.

    Что ещё интереснее, Снайдер настаивает, чтобы его версия «Лиги» вышла в кинотеатрах. Решение ещё не принято, и WB не комментирует идею режиссёра. И это при этом, что WarnerMedia как раз наоборот, старается перенести свои релизы на HBO Max.

    Я большой поклонник и сторонник впечатлений, которые мы получаем в кинотеатрах; мы уже говорим о том, чтобы «Лига Справедливости» вышла в прокат одновременно с релизом на HBO Max.

    Заодно режиссёр высказался о недавнем скандале вокруг WB, когда компания решила выпустить все свои запланированные на 2021-й год фильмы сразу и на стриминговом сервисе.

     Мне это показалось достаточно смелым шагом, но, может быть, он был продуман не на все 100%. Мне кажется, многие люди по-прежнему паникуют из-за коронавирусной пандемии. Надеюсь, решение Warner Bros. было вызвано именно этим. Эдакая реакция на COVID, а не грандиозная попытка разрушить кинотеатральный опыт. Я считал, мы уже довольно близко подошли к идеальному «окну», когда у вас всё ещё работают маркетинговые материалы, а зрители не забыли о фильме, и вот он выходит на DVD или стриминге.

    Против решения Warner Bros. высказались Дени Вильнёв («Дюна»), Кристофер Нолан и другие режиссёры, работавшие с кинокомпанией. Всё потому, что WB не поставила своих коллег в известность. Из-за этого Legendary, профинансировавшая «Дюну» и «Годзиллу против Конга», планирует даже подать в суд.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: 10 игр под ёлку для начинающих настольщиков?
    0
    9037
    Видео: 10 настольных игр от Hobby World под ёлку для начинающих настольщиков

    От «Маскарада сказок» до «Картографов» и «Крутагидона».

    Пётр Бормор «Академия контакта»
    0
    19957
    Пётр Бормор «Академия контакта»

    «Видите вон ту планету? А сейчас её бац! бац! Ага! Что, впечатляет?».

    Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney 1
    0
    46017
    Ирландский мультфильм «Легенда о волках»: лучший Disney, чем сам Disney

    Томм Мур и Росс Стюарт в своих работах делают то, что делал «Дисней» в девяностые, — с ирландской самобытностью и художественной раскованностью.

    Как «Сверхъестественное» родилось, скатилось и закончилось. История сериала 24
    0
    67894
    Как «Сверхъестественное» родилось, скатилось и закончилось. История сериала

    «Лучше уйти на пике, чем превратиться в кусок дерьма», — сказал когда-то создатель сериала…

    Cyberpunk 2020: игра, на которой основан Cyberpunk 2077 2
    0
    175062
    Обсуждаем киберпанк во всех проявлениях в 19-м выпуске Фантастического подкаста

    Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Леонид Мойжес обсуждают ключевые идеи киберпанка и приходят к выводу, что главный отечественный киберпанк — это Пелевин.

    Мир фантастики №205 (декабрь 2020)
    0
    104049
    Мир фантастики №205 (декабрь 2020)

    Космос и космическая опера во всех проявлениях.

    Что почитать: три фэнтези романа в новой серии АСТ 1
    0
    121715
    Эван Уинтер «Ярость драконов»: Конан из Африки

    Героическое фэнтези в экзотических декорациях.

    Род Велич «Фишка» (первая часть)
    0
    320338
    Род Велич «Фишка» (первая часть)

    На самое дно города с верхнего уровня рухнул аэромобиль — с роботом за рулём и потерявшей сознание девушкой на заднем сидении. Кто найдет их первым? Вооружённые преследователи? Случайные бандиты? Или сама судьба?

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить