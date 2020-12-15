Зак Снайдер считает, что новая «Лига Справедливости» получит рейтинг R. Он настаивает на выходе картины в кинотеатрах

Режиссёр Зак Снайдер в небольшом интервью Entertainment Weekly рассказал несколько подробностей о его грядущей версии «Лиги Справедливости».
Он предполагает, что картина получит взрослый рейтинг R.
Вот немного деталей, которых никто не знает. Фильм получается безумным и настолько эпическим, что наверняка он получит рейтинг R. Думаю, ему присвоят R. У нас ещё нет решения MPAA (Американской киноассоциации, которая устанавливает рейтинг — прим. МирФ), но это моя интуиция.
Зак Снайдер, режиссёр
Постановщик рассказал, что дело в нескольких отснятых им сценах. В одной из них Бэтмен разок матерится (хотя по правилам киноассоциации одно слово fuck вполне допустимо для младшего рейтинга). Киборг, не слишком довольный жизнью, резко о ней высказывается, когда встречает Лигу Справедливости. А Степпенволф просто разрубает людей пополам.
Что ещё интереснее, Снайдер настаивает, чтобы его версия «Лиги» вышла в кинотеатрах. Решение ещё не принято, и WB не комментирует идею режиссёра. И это при этом, что WarnerMedia как раз наоборот, старается перенести свои релизы на HBO Max.
Я большой поклонник и сторонник впечатлений, которые мы получаем в кинотеатрах; мы уже говорим о том, чтобы «Лига Справедливости» вышла в прокат одновременно с релизом на HBO Max.
Заодно режиссёр высказался о недавнем скандале вокруг WB, когда компания решила выпустить все свои запланированные на 2021-й год фильмы сразу и на стриминговом сервисе.
Мне это показалось достаточно смелым шагом, но, может быть, он был продуман не на все 100%. Мне кажется, многие люди по-прежнему паникуют из-за коронавирусной пандемии. Надеюсь, решение Warner Bros. было вызвано именно этим. Эдакая реакция на COVID, а не грандиозная попытка разрушить кинотеатральный опыт. Я считал, мы уже довольно близко подошли к идеальному «окну», когда у вас всё ещё работают маркетинговые материалы, а зрители не забыли о фильме, и вот он выходит на DVD или стриминге.
Против решения Warner Bros. высказались Дени Вильнёв («Дюна»), Кристофер Нолан и другие режиссёры, работавшие с кинокомпанией. Всё потому, что WB не поставила своих коллег в известность. Из-за этого Legendary, профинансировавшая «Дюну» и «Годзиллу против Конга», планирует даже подать в суд.
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