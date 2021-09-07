Жуткие истории о ситхах в трейлере спецвыпуска LEGO Star Wars к Хэллоуину

Disney представила трейлер спецэпизода LEGO Star Wars с подзаголовком Terrifying Tales, приуроченного к празднованию Хэллоуина.

По сюжету короткометражки По Дэмерон и BB-8 оказываются на Мустафаре, где Грабалла Хатт превратила замок Дарта Вейдера в роскошный отель. Именно там слуга Вейдера делится с героями тремя жуткими историями о ситхах.

Главных героев озвучат Джейк Грин, Рафаэль Алехандро и Дана Снайдер. За производство отвечают Lucasfilm и Atomic Cartoons.

Премьера состоится 1 октября.