Пару дней назад Джосс Уидон сообщил, что он ушёл с поста режиссёра «Бэтгёрл», грядущего фильма про девушку-супергероя из комиксов DC. Спустя несколько часов в твиттере свою кандидатуру на роль предложила писательница Роксан Гей. Вот какой диалог состоялся между ней и вице-президент Warner Bros. и DC Comics Мишель Уэллс.

If you're serious…contact me. michele.wells@dcentertainment.com

— Эй, DC, я могу написать сценарий для фильма о Бэтгёрл, без проблем.

— Если вы не шутите… то свяжитесь со мной по этому адресу.

Yes I am serious. I will email you.

— roxane gay (@rgay) February 22, 2018