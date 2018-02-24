Пару дней назад Джосс Уидон сообщил, что он ушёл с поста режиссёра «Бэтгёрл», грядущего фильма про девушку-супергероя из комиксов DC. Спустя несколько часов в твиттере свою кандидатуру на роль предложила писательница Роксан Гей. Вот какой диалог состоялся между ней и вице-президент Warner Bros. и DC Comics Мишель Уэллс.
If you're serious…contact me. michele.wells@dcentertainment.com
— Michele Wells (@michelewells) February 22, 2018
— Эй, DC, я могу написать сценарий для фильма о Бэтгёрл, без проблем.
— Если вы не шутите… то свяжитесь со мной по этому адресу.
Yes I am serious. I will email you.
— roxane gay (@rgay) February 22, 2018
Не шучу. Я вам напишу.
Роксан Гей — доктор философии и писательница, работающая в публицистическом жанре. В своих работах она поднимает темы феминизма, сексуальности, взросления, семьи, взаимоотношения полов и жестокости. Большую популярность получил её сборник эссе «Плохая феминистка».
Кроме того, писательница работала над комиксом «Мир Ваканды» (World of Wakanda) — это спин-офф серии «Чёрная Пантера», в котором рассказывается о двух девушках-воительницах по имени Айо и Анека. Они служат в личной страже Т’Чаллы и вместе с тем состоят в любовных отношениях.
Напомним, по одной из версии Джосс Уидон покинул режиссёрское кресло, поскольку его работу могло не принять общество: мол, мужчина не должен снимать феминистическую картину с девушкой в главной роли. Пара ошибок, и пресса уничтожила бы как сам фильм, так и репутацию Уидона.
Однако СМИ удалось узнать, о чём мог быть фильм постановщика. Уидон опирался на сюжет комикса The Million Dollar Debut of Batgirl — самом первом комиксе о супергероине, который вышел в 1967 году.
В этой истории Барбара Гордон работает библиотекарем. Однажды она переодевается в Бэтмена и спасает Брюса Уэйна от покушения. В комиксе ей довелось столкнуться с Мотыльком-убийцей, против которого она сражалась на одной стороне с Бэтменом и Робином. Возможно, что в экранизацию комикса вмешалось руководство DC — у них были свои планы на «Найтвинга», а значит, в фильме про Бэтгёрл Робин просто не мог появиться.
Читайте также
Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
Он любит сильных героинь, издевается над штампами, борется с политикой студий и шутит так, что его цитирует весь мир.
Слух: режиссёр Джосс Уидон может снять сольный фильм о Бэтгёрл
Похоже, не видать нам «Музыкальный блог Доктора Ужасного 2» и продолжение «Светлячка»
Что вырезали из «Лиги справедливости» и какие сцены переснял Джосс Уидон?
Супергеройский боевик DC сильно отличается от своей первоначальной версии. Рассказываем, как так получилось, куда делись сцены из трейлеров и стоит ли ждать режиссёрскую версию.
Джосс Уидон вернётся к «Баффи — истребительнице вампиров»
Он напишет сюжет для нового комикса «Баффи — истребительница вампиров, 12 сезон: Расплата».
comments powered by HyperComments
Комментарии (Правила дискуссии)