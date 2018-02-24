Пару дней назад Джосс Уидон сообщил, что он ушёл с поста режиссёра «Бэтгёрл», грядущего фильма про девушку-супергероя из комиксов DC. Спустя несколько часов в твиттере свою кандидатуру на роль предложила писательница Роксан Гей. Вот какой диалог состоялся между ней и вице-президент Warner Bros. и DC Comics Мишель Уэллс.

If you're serious…contact me. michele.wells@dcentertainment.com — Michele Wells (@michelewells) February 22, 2018

— Эй, DC, я могу написать сценарий для фильма о Бэтгёрл, без проблем.

— Если вы не шутите… то свяжитесь со мной по этому адресу.

Yes I am serious. I will email you. — roxane gay (@rgay) February 22, 2018

Не шучу. Я вам напишу.

Роксан Гей — доктор философии и писательница, работающая в публицистическом жанре. В своих работах она поднимает темы феминизма, сексуальности, взросления, семьи, взаимоотношения полов и жестокости. Большую популярность получил её сборник эссе «Плохая феминистка».

Кроме того, писательница работала над комиксом «Мир Ваканды» (World of Wakanda) — это спин-офф серии «Чёрная Пантера», в котором рассказывается о двух девушках-воительницах по имени Айо и Анека. Они служат в личной страже Т’Чаллы и вместе с тем состоят в любовных отношениях.

Напомним, по одной из версии Джосс Уидон покинул режиссёрское кресло, поскольку его работу могло не принять общество: мол, мужчина не должен снимать феминистическую картину с девушкой в главной роли. Пара ошибок, и пресса уничтожила бы как сам фильм, так и репутацию Уидона.

Однако СМИ удалось узнать, о чём мог быть фильм постановщика. Уидон опирался на сюжет комикса The Million Dollar Debut of Batgirl — самом первом комиксе о супергероине, который вышел в 1967 году.

В этой истории Барбара Гордон работает библиотекарем. Однажды она переодевается в Бэтмена и спасает Брюса Уэйна от покушения. В комиксе ей довелось столкнуться с Мотыльком-убийцей, против которого она сражалась на одной стороне с Бэтменом и Робином. Возможно, что в экранизацию комикса вмешалось руководство DC — у них были свои планы на «Найтвинга», а значит, в фильме про Бэтгёрл Робин просто не мог появиться.