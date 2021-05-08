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    Зомби-зоопарк и куча взрывов: Зак Снайдер рассказал о создании «Армии мертвецов»

    8 мая 2021
    Кот-император
    08.05.2021
    43
    2 минуты на чтение
    Зак Снайдер поделился некоторыми деталями создания «Армии метвецов»

    Netflix выпустил ролик к выходу «Армии мертвецов», в котором Зак Снайдер раскрывает некоторые детали создания фильма. «Армия метвецов» расскажет историю о группе наёмников, которые пытаются выкрасть 200 млн долларов из города, захваченного зомби.

    В видео Зак Снайдер показывает некоторые сцены из фильма и рассказывает, как они снимались. Ролик начинается со сцены в ресторане, в которой герой Дэйва Батисты готовит бургеры на кухне. Снайдер поделился, что во время съёмок этой сцены было приготовлено довольно много бургеров, и Дэйв Батиста на самом деле занимался готовкой в процессе съёмок. Сцена была снята самим Снайдером, сидевшим с камерой в углу небольшого ресторанчика.

    В одной из сцен фильма были взорваны двери — режиссёр рассказал, что часть одной из створок отлетела в сторону декораций и повредила их. Никто не пострадал, но этот взрыв проделал дырку в декорациях, его было видно даже вне съёмочной площадки.

    Важным вопросом в процессе постановки стал вывоз денег из изолированного города, поскольку сумма была слишком велика для маленького отряда наёмников. У них не было возможности загрузить деньги в вертолёт разом, и даже так места в вертолёте бы не хватило. По словам постановщика, потребовалось много вычислений для решения этой задачи.

    Контейнеры, которые в фильме окружают город от остального мира, были действительно поставлены на съёмочной площадке. В этой «стене» контейнеров было оставлено немного места для перемещения. При этом задний фон был создан уже на зелёном экране, как и полчища зомби внутри стены контейнеров — их нужно было сделать так много, что команде бы просто не хватило грима на всех.

    База зомби в городе была снята в заброшенном бассейне, который специально нашли для фильма. Заку Снайдеру понравилась идея, что зомби селятся в зонах с бассейном, на дне которого можно увидеть кости и другие останки.

    Казино, которое персонажи должны ограбить, было создано на съёмочной площадке, с настоящими слот-машинами. В одной из сцен Дэйв Батиста бежит по игровым столам казино, отстреливаясь от зомби. Также в моменте масштабной драки с зомби один из персонажей использует электропилу против зомби — на съёмочной площадке шутили, что он «собирает урожай».

    Режиссёр поделился некоторыми идеями, которые не вошли в фильм. Например, авторы хотели добавить в фильм зоопарк, захваченный зомби. Они планировали показать зомби-животных, из которых в фильм в итоге вошёл лишь белый зомби-тигр. Команда визуальных эффектов создала этого тигра на основе одного из тех, что были в шоу «Король тигров».

    Ранее Зак Снайдер рассказал, что один из фрагментов, который был исключен из фильма, — это сцена с зомби-стриптизером, который был обнажён и лишился части гениталий после укуса зомби. Зак Снайдер посчитал, что это «слишком».

    Релиз «Армии мертвецов» на Netflix состоится 21 мая.

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    Кот-император
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