Звезда «Андора» Дениз Гоф сыграет злодейку в новых «Хрониках Нарнии»

Дениз Гоф, исполнившая роль лейтенанта Имперского бюро безопасности Дедры Миро в «Андоре», в подкасте We’re Not Kidding with Mehdi & Friends рассказала, что присоединилась к актерскому составу «Хроник Нарнии» от Netflix.
В фильме Греты Гервиг актриса сыграет отрицательного персонажа. Вполне возможно, что речь идет о тете Летти, которая всячески мешала героя романа Клайва Льюиса.
Напомним, роль Белой колдуньи досталась Эмме Маки из «Полового воспитания», а льва Аслана — Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»).
В основу картины ляжет шестая книга в серии «Племенник чародея», которая по хронологии идет первой и рассказывает о появлении Нарнии.
Фильм выйдет 26 ноября 2026 года.
