Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
Звезда «Андора» Дениз Гоф сыграет злодейку в новых «Хрониках Нарнии»

Дмитрий Кинский
29 сентября 15:44
107
1 минута на чтение
Дениз Гоф, исполнившая роль лейтенанта Имперского бюро безопасности Дедры Миро в «Андоре», в подкасте We’re Not Kidding with Mehdi & Friends рассказала, что присоединилась к актерскому составу «Хроник Нарнии» от Netflix.
В фильме Греты Гервиг актриса сыграет отрицательного персонажа. Вполне возможно, что речь идет о тете Летти, которая всячески мешала героя романа Клайва Льюиса.
Напомним, роль Белой колдуньи досталась Эмме Маки из «Полового воспитания», а льва Аслана — Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»).
В основу картины ляжет шестая книга в серии «Племенник чародея», которая по хронологии идет первой и рассказывает о появлении Нарнии.
Фильм выйдет 26 ноября 2026 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

