Звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар в трейлере сериала «Волчья стая»

Paramount+ показал первый трейлер молодёжного мистического сериала «Волчья стая» (Wolf Pack). Шоу словно наследует аналогичным популярным подростковым проектам начала 2000-х — над ним работали создатели «Волчонка», а одну из главных ролей играет звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар.
В центре сюжета — двое подростков, парень и девушка, чьи жизни резко изменились после того, как огромный пожар в лесах Калифорнии пробудил страшное древнее создание. Ответы, как это бывает, герои смогут получить только при свете полной луны.
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Сериал стартует 26 января.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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