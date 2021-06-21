Звезда «Дивергента» сыграет в фантастической комедии «Роборты» по рассказу Роберта Шекли

Как сообщает издание Variety, звезда «Дивергента» Шейлин Вудли исполнит главную роль в динамичной фантастической комедии под названием «Роботы».
Отмечается, что в основу картины ляжет рассказ Роберта Шекли, а в центре сюжета будут персонажи, которые вынуждены объединиться, чтобы поймать своих двойников-роботов, влюбившихся друг в друга.
Постановкой займется один из сценаристов «Бората» Энтони Хайнс с Каспером Кристенсеном, известным по фильму «Клоун».
Также в «Роботах» сыграет Джек Уайтхолл, который появится в диснеевском фильме «Круиз по джунглям» и ранее снимался в сериале «Непутевая учеба».
Производство «Роботов» начнется в августе этого года в Нью-Мексико. Когда выйдет комедия, пока неизвестно.
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Редактор
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