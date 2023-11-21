Звезда «Ренфилда» Николас Холт сыграет Лекса Лютора в «Супермене: Наследие»

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что звезда последних «Людей икс» и «Ренфилда» Николас Холт сейчас главный претендент на роль Лекса Лютора в «Супермене: Наследие».

Прежде британский актер претендовал на роль Супермена, но вместо него в конечном итоге взяли Дэвида Коренсвета.

За постановку и сценарий супергеройского блокбастер отвечает творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн.

Съемки ленты запланированы на начало 2024 года. А премьера должна состояться 11 июля 2025-го.