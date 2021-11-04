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    Новости

    Звезда сериала «Гавайи 5.0» сыграет лорда огня в «Аватаре: Легенда об Аанге» от Netflix

    4 ноября 2021
    04.11.2021
    471
    0 минут на чтение
    Звезда сериала «Гавайи 5.0» сыграет лорда огня в «Аватаре: Легенда об Аанге» от Netflix

    Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалам «Гавайи 5.0» и «Хороший доктор», присоединился к актерскому составу телеадаптации «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix.

    Ему досталась роль Озая — лорда огня и отца принца Зуко, которого сыграет Даллас Лю, и Азулы.

    Ранее проект покинули создатели оригинального мультсериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко на фоне творческих разногласий. Поэтому теперь должность шоураннера, главного сценариста и исполнительного продюсера занимает Альберт Ким, приложивший руку к «Сонной лощине».

    Когда выйдет сериал, пока неизвестно. Но, судя по всему, в ближайшее время стартуют его съемки.

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