Звезды «Властелина колец» хотят превратить дом Толкина в литературный центр

Сэр Иэн Маккеллен, Мартин Фримен, Джон Рис-Дэвис и другие звезды фильмов во вселенной «Властелина колец» запустили краудфандинговую кампанию по спасению и восстановлению 20 Northmoor Road — дома Дж. Р. Р. Толкина.

Именно в нем он написал «Хоббита» и «Властелина колец» — до того, как его выставили на продажу.

Актеры и не только хотят купить этот дом и превратить его в литературный центр в честь Толкина. Основная цель кампании — собрать около 6 миллионов долларов до 15 марта 2021 года. Деньги пойдут в том числе на ремонт, а дополнительные средства — на развитие литературных программ.

Поклонники, которые примут участие в краудфандинге, получат некоторые прерогативы в зависимости от суммы пожертвования — от внесения имен в Красную книгу спонсоров до приглашения на VIP-мероприятия и даже ночевки.

Старинный дом построили в 1924 году. Семья Толкина переехала в него в 1930 году и прожила там 17 лет.