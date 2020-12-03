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    Новости

    Звезды «Властелина колец» хотят превратить дом Толкина в литературный центр

    3 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    03.12.2020
    854
    0 минут на чтение
    Звезды «Властелина колец» хотят превратить дом Толкина в литературный центр

    Сэр Иэн Маккеллен, Мартин Фримен, Джон Рис-Дэвис и другие звезды фильмов во вселенной «Властелина колец» запустили краудфандинговую кампанию по спасению и восстановлению 20 Northmoor Road — дома Дж. Р. Р. Толкина.

    Именно в нем он написал «Хоббита» и «Властелина колец» — до того, как его выставили на продажу.

    Актеры и не только хотят купить этот дом и превратить его в литературный центр в честь Толкина. Основная цель кампании — собрать около 6 миллионов долларов до 15 марта 2021 года. Деньги пойдут в том числе на ремонт, а дополнительные средства — на развитие литературных программ.

    Поклонники, которые примут участие в краудфандинге, получат некоторые прерогативы в зависимости от суммы пожертвования — от внесения имен в Красную книгу спонсоров до приглашения на VIP-мероприятия и даже ночевки.

    Старинный дом построили в 1924 году. Семья Толкина переехала в него в 1930 году и прожила там 17 лет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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