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    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

    30 января 2023
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    30.01.2023
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    0 минут на чтение
    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

    Новая порция новостей о событиях, произошедших на прошлой неделе, подготовлена командой «Мира фантастики» и упакована в удобный подкаст специально для вас.

    Что вы услышите в этом эпизоде:

    • Как прошел режиссерский дебют Нила Дракмана;
    • какие рекорды установил наш журнал;
    • что за шпионский роман о СССР и США подготовил бывший канадский астронавт;
    • чем удивила новая презентация XBOX.

    Еще больше новостей ждёт вас внутри. Приятного прослушивания!

    Ссылки на ключевые материалы:

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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