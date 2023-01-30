Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

Новая порция новостей о событиях, произошедших на прошлой неделе, подготовлена командой «Мира фантастики» и упакована в удобный подкаст специально для вас.
Что вы услышите в этом эпизоде:
- Как прошел режиссерский дебют Нила Дракмана;
- какие рекорды установил наш журнал;
- что за шпионский роман о СССР и США подготовил бывший канадский астронавт;
- чем удивила новая презентация XBOX.
Еще больше новостей ждёт вас внутри. Приятного прослушивания!
Ссылки на ключевые материалы:
- 1899 вопросов — и ни одного ответа. Стоит ли смотреть новый сериал от создателей «Тьмы»
- Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика
- Какие мультфильмы выйдут в 2023 году? Коты, братья Марио и Человек-паук
- «Королевство: Исход»: завершение безумного сериала Ларса фон Триера
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Обсуждаем видеоигры 2022 года в 64-м выпуске Фантастического подкаста
Кот-император | 24.01.2023
Ведущие весь выпуск уклоняются от обсуждения ААА-игр
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Первые на ЛунеКак на самом деле снималась высадка на Луну.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.