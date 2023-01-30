Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

Новая порция новостей о событиях, произошедших на прошлой неделе, подготовлена командой «Мира фантастики» и упакована в удобный подкаст специально для вас.

Что вы услышите в этом эпизоде:

Как прошел режиссерский дебют Нила Дракмана;

какие рекорды установил наш журнал;

что за шпионский роман о СССР и США подготовил бывший канадский астронавт;

чем удивила новая презентация XBOX.

Еще больше новостей ждёт вас внутри. Приятного прослушивания!

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