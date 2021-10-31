Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста

Вот это да! Второй подкаст за неделю! Что же это за праздник такой? Ах да, Хэллоуин… И по такому случая уместно обсудить что-нибудь страшное и развлекательное. Например — современные кинохорроры.

И обсудить их мы собрались достаточно большой компанией — Евгений Пекло, Дарья Беленкова, Дмитрий Шепелёв и Игорь Хованский. Каждый со своими личными страхами и коновкусами…

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.