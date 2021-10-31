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    Подкасты
    #хоррор и ужасы

    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста

    31 октября 2021
    31.10.2021
    9100
    0 минут на чтение
    #хоррор и ужасы
    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста

    Вот это да! Второй подкаст за неделю! Что же это за праздник такой? Ах да, Хэллоуин… И по такому случая уместно обсудить что-нибудь страшное и развлекательное. Например — современные кинохорроры.

    И обсудить их мы собрались достаточно большой компанией — Евгений Пекло, Дарья Беленкова, Дмитрий Шепелёв и Игорь Хованский. Каждый со своими личными страхами и коновкусами…

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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