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    Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    6683
    0 минут на чтение

    12 прошел День комонавтики. В честь этого Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Кирилл Размыслович поговорили о космической фантастике. Кто запустил фантастику в безвоздушное пространство? Когда закончился Золотой век и почему оптимизм сменился тревогой и сомнениями? Что стоит почитать и посмотреть, если хочется проникнуться космосом — в праздничном выпуске фантастического подкаста.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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