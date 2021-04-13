Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

12 прошел День комонавтики. В честь этого Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Кирилл Размыслович поговорили о космической фантастике. Кто запустил фантастику в безвоздушное пространство? Когда закончился Золотой век и почему оптимизм сменился тревогой и сомнениями? Что стоит почитать и посмотреть, если хочется проникнуться космосом — в праздничном выпуске фантастического подкаста.

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