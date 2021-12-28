Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста

«Человек-паук: Нет пути домой» ставит кассовые рекорды в эпоху пандемии. Но обсудить именно сейчас мы решили его вовсе не поэтому — просто нужно было дать нашим слушателям время посмотреть новинку в кино, чтобы с чистой совестью обсуждать этот фильм со спойлерами! К слову, всем спикерам — и Евгении Сафоновой, и Илье Глазкову, и Денису Варкову — «Нет пути домой» понравился. И каждому нашлось, что рассказать про эту ленту.

Осторожно, спойлеры! Ещё раз предупреждаем: подкаст полон спойлеров к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Если вы его ещё не смотрели, возвращайтесь сюда после кинотеатра.

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