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    #Marvel #комиксы #лучшие фильмы #Человек-паук

    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста

    28 декабря 2021
    28.12.2021
    48849
    0 минут на чтение
    #Marvel #комиксы #лучшие фильмы #Человек-паук
    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста

    «Человек-паук: Нет пути домой» ставит кассовые рекорды в эпоху пандемии. Но обсудить именно сейчас мы решили его вовсе не поэтому — просто нужно было дать нашим слушателям время посмотреть новинку в кино, чтобы с чистой совестью обсуждать этот фильм со спойлерами! К слову, всем спикерам — и Евгении Сафоновой, и Илье Глазкову, и Денису Варкову — «Нет пути домой» понравился. И каждому нашлось, что рассказать про эту ленту.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Ещё раз предупреждаем: подкаст полон спойлеров к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Если вы его ещё не смотрели, возвращайтесь сюда после кинотеатра.

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