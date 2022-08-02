Обсуждаем «Властелин колец» и другое творчество Толкина в 50-м выпуске подкаста

В юбилейном, пятидесятом выпуске подкаста мы решили поговорить о творчестве Джона Р.Р. Толкина, которое оказало заметное влияние на каждого человека в редакции. Ну и о том, какие ещё медийные продукты это творчество породило. Тем более, что на носу выход кольценосного и дорогущего сериала от Amazon! Поговорить о Профессоре и его наследии собрались Евгений Пекло, Денис Старостин, Леонид Мойжес и Андрей Быков.
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